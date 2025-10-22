Meezingen met United: een warm kerstproject in Uithoorn

Uithoorn – Wie deze herfst op zoek is naar muzikale verbondenheid, vindt die wellicht bij het interkerkelijk koor United. Onder leiding van pianist en dirigent Rob van Dijk organiseert het koor een laagdrempelig kerstproject, dat culmineert in een sfeervolle uitvoering op 15 december in kerkgebouw De Schutse in Uithoorn. De repetities starten maandag 3 november.

Nieuwe deelnemers schuiven aan bij het bestaande koor en ontvangen bladmuziek van zorgvuldig geselecteerde kerststukken. Geen commerciële klassiekers, maar meerstemmige arrangementen met een gospel- of licht religieuze inslag. De begeleiding van Van Dijk en de ervaren koorleden zorgt voor een veilige muzikale omgeving waarin ook minder geoefende zangers hun stem kunnen laten horen.

Gedurende zes maandagavonden wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur in De Schutse aan de Merodelaan 1. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via www.koor-united.nl of per e-mail via info@koor-united.nl.

Op de foto: Meezingen met United. Foto: aangeleverd.