Meesterpianist Hannes Minnaar in Uithoorn

Uithoorn – Goede wijn behoeft geen krans. Zondag 19 oktober komt meesterpianist Hannes Minnaar naar Uithoorn met een speciaal programma dat uit twee sterk contrasterende delen bestaat. Voor de pauze speelt hij zes pianostukken van Brahms en een sonate van Schubert. Na de pauze volgt een selectie uit de 24 Preludes en Fuga’s van Sjostakovitsj, afgewisseld met stukken uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’ van Bach.

Sjostakovitsj verzette zich via zijn muziek tegen de dictatuur van Stalin. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Sjostakovitsj overleed. Dit unieke pianorecital wordt georganiseerd door Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn en vindt plaats in De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. De aanvangstijd is 14.30 uur.

Erkenning

Minnaar won erkenning bij het Concours de Genève (2008, tweede prijs) en de Koningin Elisabeth-wedstrijd (2010, derde prijs). In 2016 kreeg hij de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt. Hij treedt als solist en met orkest op in heel Europa en daarbuiten. Herbert Blomstedt, Antony Hermus, Xian Zhang en Jirí Belohlávek zijn enkele van de dirigenten waarmee hij samenwerkte. Tevens is hij een gepassioneerd kamermusicus, onder andere in het Van Baerle Trio, dat hij met Maria Milstein en Gideon den Herder oprichtte. Zijn opname van Beethovens Keizersconcert met het Nederlands Symfonieorkest en Jan Willem de Vriend werd verkozen tot aanbevolen opname door het BBC Radio 3-programma ‘Building a Library’. Ook zijn solo-cd’s worden lovend ontvangen.

Via de website van de SCAU zijn abonnementen en losse kaarten te bestellen: www.scau.nl. Daar is ook uitgebreide informatie te vinden over Hannes Minnaar. Losse kaarten zijn eveneens te koop in de Readshop Zijdelwaardplein, naast Jumbo. Jongeren tot en met 16 jaar betalen een gereduceerd tarief. Vanaf 14.00 uur worden de resterende kaarten aan de zaal verkocht.

Op de foto: Meesterpianist Hannes Minnaar treedt op in Uithoorn. Foto: aangeleverd.