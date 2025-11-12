Uithoorn – Zondag 16 november gaat het dak eraf in De Schutse in Uithoorn. Vanaf 14.30 uur laat het Martijn Schok Trio uit Aalsmeer het publiek swingen op boogiewoogie en bluesmuziek. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Dan zijn ook de resterende losse kaarten te koop. Deze week zijn nog losse kaarten voor 18 euro verkrijgbaar bij de Read Shop in Winkelcentrum Zijdelwaardplein, naast de Jumbo. Jongeren tot en met 16 jaar betalen 11 euro. Online bestellen kan ook via www.scau.nl.

Boogiewoogie is een pianospeelstijl die is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw in Amerika. Het is een opwindende, ritmische pianoblues, waarbij de linkerhand een zeer strak ritme speelt en de rechterhand allerlei bluesloopjes in verschillende maatvoering mag spelen. Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan. De oorsprong ligt in de muziek die slaven uit Afrika in het zuiden van Amerika maakten, onder meer in de Mississippidelta, tussen Memphis en New Orleans. Muziek maken met elkaar of alleen, met of zonder instrumenten, was voor hen vaak de enige manier om hun lijden uit te drukken en te verzachten. De aanduiding ‘blue’ voor verdriet of rouw is afkomstig uit de zeilscheepvaart. Als een schip tijdens de reis zijn kapitein of een andere officier verloor, voerde het voor de rest van de reis een blauwe vlag en werd een blauwe band rond het hele schip geschilderd alvorens de thuishaven binnen te lopen. De bluesmuziek wordt zo genoemd vanwege de melancholische toon en inhoud.

Op de foto: Martijn Schok Trio laat De Schutse swingen. Foto: aangeleverd.