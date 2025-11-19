Martijn Schok: rotsvast ritme en virtuoze vrijheid

Uithoorn – Het multifunctionele kerkgebouw De Schutse in Uithoorn is wel wat gewend, maar afgelopen zondagmiddag 16 november sloeg alles: de swing en de groove van het Martijn Schok Trio zorgden ervoor, dat het publiek uit zijn dak ging. Niemand kon stil blijven zitten bij de voortreffelijk gespeelde piano-blues en boogiewoogie. De ritmesectie – Maarten Kruijswijk op drums en Hans Ruigrok op basgitaar – verschafte pianist Martijn Schok een rotsvast ritme, waarop hij virtuoos en vrij kon spelen en improviseren.

De nadruk lag op de periode 1920-1975 in de Amerikaanse steden Chicago, New Orleans en New York. Bekende namen als Lewis (‘Honky Tonk Train Blues’), Ammons (‘The Sheik of Araby’), Professor Longhair (‘Tipitina’) en Littlefield (‘Little Willie Blues’) passeerden de revue, maar ook Nederland blies een partijtje mee met de legendarische Rob Hoeke (‘Down South’) en Jaap Dekker (‘Lizzy’s Tune’).

Strak en los

De drie rasmuzikanten waren ongelooflijk goed op elkaar ingespeeld, het was een genot om te zien en te horen hoe ze op elkaar reageerden. Ze daagden elkaar uit, ze maakten muzikale grapjes en Martijn Schok zorgde voor het showelement op de piano door soms met zijn vuist of met de bovenkant van zijn hand te spelen. Het leek bij alle drie alsof ze uit de losse pols stonden (of zaten) te spelen, zó relaxed zag het eruit, maar ondertussen: snaar strak en met een hele goede timing. Daar zijn heel wat uren voorbereiding en repeteren aan vooraf gegaan. Het optreden werd afgesloten met een eigen improvisatie: ‘Walking Base Boogie’.

Het was voor iedereen een zeer geslaagde kennismaking met het Martijn Schok Trio uit Aalsmeer. Ze zullen zeker nog een keer terugkomen bij de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn).

Zondag 21 december om 14.30 uur in De Schutse iets totaal anders: een kerstconcert door het Alphens Kamerkoor Cantabile onder leiding van dirigent Simon Stelling.

Op de foto: De drie rasmuzikanten waren ongelooflijk goed op elkaar ingespeeld. Foto: aangeleverd.