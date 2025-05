Marian Capel scoort brons bij Bondsfotowedstrijd

Uithoorn – De leden van de Fotokring Uithoorn zijn trots op de behaalde resultaten dit seizoen. De Fotokring werd dit seizoen tweede bij afdeling Kennemerland, waar Uithoorn onder valt, en behaalde een keurige 22e plaats bij de landelijke Bondsfotowedstrijd.

Viermaal per jaar is er de afdelingscompetitie, waar leden twee foto’s kunnen inzenden die door een officiële jury worden beoordeeld. Bij drie ronden is één foto vrij werk, het thema van de andere is bepaald door de afdeling Kennemerland. Ook staat eenmaal per jaar een serie van vijf foto’s op het programma. De beste zes inzendingen per categorie van iedere aangesloten fotoclub tellen mee voor het klassement.

Mooie score

Er zijn altijd circa 20 leden die foto’s insturen naar de afdelingscompetitie. Er is een clubklassement en een persoonlijk klassement. Deelname aan de afdelingscompetitie is niet verplicht. Bij het clubklassement eindigde Fotokring Uithoorn op een mooie tweede plaats achter Fotokring Polderlicht uit Driehuis. Bij het persoonlijk klassement kreeg Marcel van Balken een oorkonde, omdat hij de serie gewonnen had. Beide juryleden loofden een 10 uit voor zijn serie, waarmee hij het maximaal aantal punten behaalde, wat een unicum is.

Twins

Naast de vier kringcompetities doet de Fotokring Uithoorn jaarlijks mee aan de Bondsfotowedstrijd, waaraan zo’n 130 fotoclubs uit Nederland deelnemen. Afgelopen zondag was een spannende dag, waarbij de jury de uitslag bekend maakte. Fotokring Uithoorn werd dit jaar 22e en vier van de tien foto’s werden beoordeeld met brons, waaronder onderstaande foto met titel ‘Twins’ van Marian van Capel. Een mooi resultaat in een veld met ontzettend veel prachtige foto’s.

Het moedigt de leden aan om verder te gaan op de ingeslagen weg: lekker fotograferen in de vrije tijd, tijdens de kringavonden foto’s bespreken en deze eventueel verbeteren, voordat ze naar de afdeling gestuurd worden. Benieuwd naar werk van leden van Fotokring Uithoorn? Kijk dan op www.fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: Brons voor ‘Twins’ van Marian van Capel. Foto: aangeleverd.