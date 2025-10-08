‘Live aan de Amstel’ presenteert jong talent van Herman Brood Academie

Uithoorn – Zondag 19 oktober klinkt er opnieuw livemuziek aan de Amstel. Van 15.30 tot 18.00 uur verandert Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, in een intieme concertzaal. De toegang bedraagt 10 euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. ‘Live aan de Amstel’ is meer dan een concert: het is een podium voor jong talent en een ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers.

Onder leiding van zangeres en presentatrice Shyla Zoet belooft het een middag vol pop, eigen werk en evergreens te worden. De muzikale begeleiding is in handen van Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas) en Jeroen Molenaar (drums). Dit keer staan twee jonge talenten van de Herman Brood Academie centraal: Storm Snoek en VanSAM.

VanSAM, oftewel Sam Kolenbrander, groeide op tussen de coulissen van de muziekwereld. Als kind zong hij bij Kinderen voor Kinderen, inmiddels schrijft en produceert hij zijn eigen nummers. Hij zit in het tweede jaar van de Herman Brood Academie en werkt aan een nieuwe release.

Storm Snoek, singer-songwriter uit Volendam, brengt een mix van folk, pop en indie. Tijdens de corona-periode ontdekte hij zijn liefde voor muziek. Zijn teksten zijn persoonlijk en geïnspireerd door artiesten als Ben Howard en Ed Sheeran. Naast zijn solowerk speelt hij gitaar in de band Rising.

Shyla Zoet is de drijvende kracht achter ‘Live aan de Amstel’. Met haar warme stem en brede repertoire – van jazz tot soul – weet ze publiek te raken. Ze trad op met nationale en internationale artiesten, geeft zang- en pianolessen in Uithoorn en bracht twee albums uit. Haar nieuwste single ‘The Summer of ‘23’ is te beluisteren op Spotify.

Meer informatie: info@shylazoet.nl.

Op de foto: VanSAM. Foto: aangeleverd.