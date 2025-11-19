Lions zamelen DE-punten in voor Voedselbank

Uithoorn/De Kwakel – De prijs van koffie is de afgelopen maanden flink gestegen. Oorzaak: misoogsten in koffieproducerende landen door extreme weersomstandigheden zoals droogte, kou en hevige regenval. Voor veel mensen blijft een kop koffie een dagelijkse gewoonte, maar voor cliënten van de Voedselbank is dat allang geen vanzelfsprekendheid meer.

Daarom organiseert Lions Club Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis ook dit jaar de inzamelactie van Douwe Egberts-waardepunten. Vorig jaar leverde deze actie maar liefst 841 pakken koffie op voor Voedselbank Uithoorn-De Kwakel. Het doel: dat aantal evenaren of zelfs overtreffen.

In december roept de Lions iedereen op om DE-punten te doneren bij één van de inzamelpunten in Uithoorn en De Kwakel. Douwe Egberts zet deze punten om in pakken koffie voor de Voedselbank, zodat ook mensen die het moeilijk hebben kunnen genieten van een warm moment van geluk.

Naast DE-punten zamelt de Lionsclub ook oud en buitenlands geld in. Dit wordt omgewisseld in euro’s. Met slechts 15 euro kan iemand in een ontwikkelingsland worden geopereerd aan staar; een ingreep die niet alleen het zicht teruggeeft, maar ook de kans om weer te werken en mee te doen in de samenleving. Inleverpunten: De Kwakel: kwaliteitsslagerij Eijk en Veld, Kerklaan 2; Uithoorn: Albert Heijn Jos van den Berg, Amstelplein 37; en Jumbo Uithoorn Plemp, Zijdelwaardplein 60.

Op de foto: Lions zamelen DE-punten in voor de Voedselbank. Foto: archief.