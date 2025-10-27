Uithoorn – In De Schutse aan de Merodelaan 1 kan zaterdag 1 november van 15.00 tot 17.00 uur een kaarsje worden aangestoken voor degenen die dit jaar of alweer wat langer geleden zijn overleden.

Deze middag voorziet in een grote behoefte gezien het aantal mensen dat elk jaar langskomt. Voor opa’s en oma’s, kinderen, kleinkinderen of vrienden een kaarsje klaar om aan te steken.

Er is livemuziek op piano, orgel maar ook voor piano en orgel samen. De koffie en thee staan klaar, misschien ook om samen nog wat te praten op deze ‘Lichtjesmiddag’.

‘Lichtjesmiddag’ in De Schutse. Foto: aangeleverd.