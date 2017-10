Lichte paniek in parkeergarage Uithoorn

Uithoorn – Op de Prinses Irenelaan in Uithoorn is maandagmiddag korte tijd paniek geweest. Een automobilist wilde de parkeergarage inrijden, maar nam waarschijnlijk de bocht iets te ruim, waardoor de auto hard tegen een paal reed en hierdoor de airbags uitschoot. Dit veroorzaakte weer een soort stofwolk, zodat direct aan brand werd gedacht. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft een nacontrole uitgevoerd. De auto is veiliggesteld, waarna de brandweer weer retour kazerne ging.

Foto’s: KaWijKo Media / Ricardo Neeskens