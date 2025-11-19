Lezing vuurwerkangst door Dierenarts Annemieke Calis

Uithoorn – De decembermaand komt in zicht. De feestdagen en daarmee ook de jaarwisseling komen steeds dichterbij. Voor veel honden en dus ook voor hun eigenaren een vervelende en angstige periode door het vuurwerk dat afgestoken wordt.

Dierenarts Annemieke Calis organiseert maandagavond 24 november om 19.30 uur aan de Oranjelaan 32a in Uithoorn onder het thema vuurwerkangst een lezing met informatie en tips om deze periode met de huisdieren zo goed mogelijk door te komen. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op wat er precies gebeurt als een hond of kat angst ervaart. Daarnaast worden er praktische tips en tricks gegeven over wat beter niet of wat juist te doen.

Het is noodzakelijk om van tevoren aan te melden bij de praktijk in verband met de beschikbare plaatsen. Dat kan aan de balie of telefonisch via 0297 – 565 989. De kosten zijn 5 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee.

Op de foto: Angstige periode voor dieren. Foto: Koninklijke Hondenvereniging.