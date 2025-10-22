‘Leven tot het laatst’ goed bezocht

Uithoorn – Erik Huisman, sinds 2020 ongeneeslijk ziek, nam belangstellenden woensdag avond 8 oktober mee in zijn lezing over z’n bewogen reis: leven met uitgezaaide kanker. De goed bezochte lezing ‘Leven tot het laatste’ was georganiseerd door ThamerThuis in de Schutse aan De Merodelaan tijdens de Week van de Palliatieve Zorg. Huisman vertelde inspirerend en vol optimisme over behandelingen en praktische zaken, maar ook over dromen, reflecties en verbinding. Centraal stond hoe het leven nog richting te geven na de diagnose. Werken lukt helaas niet meer, maar bijdragen als schrijver en verteller des te meer.

Het publiek was onder de indruk van zijn eerlijke verhaal vol vreugde, verdriet, angst, maar ook moed. Er was ook volop ruimte om vragen te stellen of eigen ervaringen te delen. Een mooie avond, die nog lang na resoneert.

Op de foto: Erik Huisman tijdens zijn relaas. Foto: aangeleverd.