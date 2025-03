Leerlingenraad Praktijkschool Uithoorn bezoekt gemeentehuis

Uithoorn – De leerlingenraad van Praktijkschool Uithoorn bracht maandag 10 maart een bezoek aan het gemeentehuis van Uithoorn.

Het bezoek was een vervolg op hun betrokkenheid in december, toen de leerlingen meedachten over hoe de gemeente slimmer en efficiënter kan werken. Ze kwamen met creatieve ideeën over onder meer verkeersveiligheid en het onderhoud van de omgeving rond hun school.

Om te zien wat de gemeente met hun input doet, kregen de leerlingen een kijkje achter de schermen. Ze leerden hoe de gemeenteraad werkt, maakten kennis met de burgemeester en gingen na een rondleiding door het gemeentehuis ook in gesprek met een verkeerskundige. Het hoogtepunt voor de studenten was het luiden van de bel in de raadszaal. De gemeente waardeert de betrokkenheid en frisse blik van de leerlingen en blijft graag met hen in gesprek. Want goede ideeën komen overal vandaan; ook vanuit de klas.

De leerlingenraad met burgemeester Heiliegers. Foto: gemeente Uithoorn.