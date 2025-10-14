Lars Hoogland en Richard Vos winnen Piet Keek dubbeltoernooi

Uithoorn – Bij tafeltennisvereniging VDO werd zondag 12 oktober het jaarlijkse Piet Keek dubbeltoernooi gespeeld, vernoemd de oprichter en erelid. Het toernooi werd gewonnen door Lars Hoogland en Richard Vos

Het deelnemersveld was door enkele late afmeldingen ingeperkt. Lars Hoogland wilde zijn titel, die hij vorig jaar behaalde met Martijn van Dijk, prolongeren. Martijn was echter afwezig en zo kwam hij bij Richard Vos uit. Grote uitdagers tijdens het toernooi waren zijn teamgenoot Dion Slegt en jeugdtrainer Daniel Demaret. Lars en Richard waren in de onderlinge wedstrijd te sterk met 11-6, 11-3, 11-6. Dion en Daniel versloegen in een strijd om de tweede plek het duo Astrid Kas en Sjoerd Visser 11-7, 11-8, 11-9.

V.l.n.r. Dion Slegt, Daniel Demaret, Lars Hoogland, Richard Vos, Astrid Kas en Sjoerd Visser. Foto: aangeleverd.