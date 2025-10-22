Uithoorn – Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur ontmoeten bewoners uit de Meerwijk elkaar in het Fort aan de Drecht, Grevelingen 30-36, Uithoorn. Naast de vele geanimeerde gesprekken tijdens deze koffieochtenden zijn er ook regelmatig presentaties.

Donderdag 30 oktober doet Evert Kulk verslag van zijn reis naar Laos en Cambodja, die begon in Thailand in Chang Mai. Daar aangekomen met de bus naar de Mekong rivier voor een tweedaagse boottocht naar Luang Praban in Laos. Toen heeft hij de Kuang Si waterval bezocht en op Phu Si mountain de zonsondergang gezien. Onderweg naar Vientiane, de hoofdstad van Laos, is hij langs de Vlakte der Kruiken gegaan. Bij Khong Island de grens met Cambodja overgestoken en vandaaruit naar Pnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, afgereisd. De reis werd afgesloten met nog een trip naar Siem Reap om de ruïnes van de tempels in Angkor Wat te bezoeken.

Meer informatie: 06 – 3605 5737 en/of 06 – 1842 9717.

Op de foto: Laos en Cambodja in Buurtkamer Meerwijk. Foto: aangeleverd.