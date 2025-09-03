Lakeside (Hengelsport): spookhotel in Uithoorn

Uithoorn – Iedere Uithoornaar die regelmatig wandelt, kent het markante gebouw aan het Zijdelveld, gelegen aan het Zijdelmeer: het voormalige ‘Hotel Hengelsport’, dat tegenwoordig onder de naam ‘Lakeside’ bekendstaat. Maar mag je het nog wel een hotel noemen? Het pand staat inmiddels al meer dan twee jaar leeg.

Op 16 juli 2024 verkocht de vorige eigenaar het hotel voor 1,6 miljoen euro aan Dadota Investeringsmaatschappij. Deze partij heeft de onafgemaakte, donkerkleurige aanbouw voltooid en ingericht. Ook het terrein rondom het hotel werd grondig aangepakt. Vergeleken met het los gestorte breekpuin van de vorige eigenaar, heeft er een ware metamorfose plaatsgevonden: borders met beplanting, vlak aangewalst verhardingsmateriaal, en rondom struiken en bomen maken het tot een verzorgd geheel. Toch heeft er sinds de verkoop geen enkele gast overnacht. Wat is er aan de hand?

Historie

Gebouwd in 1925 is het één van de oudste gebouwen van Uithoorn. Het hotel is bekend van het zwembad dat tot 1962 in het Zijdelmeer achter het pand lag, en van de verhuur van houten visbootjes voor wie een hengeltje wilde uitgooien. In strenge winters bonden jong en oud hier hun schaatsen onder. Op de steigers aan het Zijdelmeer stonden rijen schoenen, achtergelaten in plastic tasjes. Na vele kilometers op het ijs kon men bij de gebroeders Hoogerwerf terecht voor een warme kop chocolademelk, koffie of snert. Wie geluk had, kon zelfs de ‘Poldertocht’ rijden. Na het overlijden van één van de broers Hoogerwerf raakte het hotel in verval. Er verbleven nauwelijks nog gasten, en enkele vaste klanten dronken op zaterdagmiddag nog een biertje met de eigenaar.

Verkoop en verbouwing

In 2011 werd het hotel te koop aangeboden. Theo Hoogerwerf, de laatste overgebleven eigenaar, besloot op 81-jarige leeftijd dat het pand te groot was voor één persoon. Uit de leveringsakte blijkt dat het hotel op 11 mei 2011 werd verkocht aan de hoogste bieder voor 918.000 euro. Velen vroegen zich af wat er met het karakteristieke pand zou gebeuren.

Enkele maanden later werd vrijwel het hele hotel gesloopt, op de voorgevel na. Daarmee begon een lange reeks problemen. Al op 4 november 2011 werd het heiwerk stilgelegd. Ook tijdens de bouw volgden meerdere onderbrekingen. Toch opende Hotel Hengelsport op 19 juli 2012 opnieuw haar deuren.

Rond 2016 diende de eigenaar een aanvraag in voor uitbreiding met zes kamers en een bedrijfswoning. Verder dan die aanvraag kwam het echter niet: omwonenden stapten naar de bestuursrechter en later naar de Raad van State. Die oordeelde dat het perceel een hotelbestemming heeft, maar dat de aangevraagde kamers feitelijk appartementen zijn. De vergunning die de gemeente Uithoorn had verleend, werd daarom ingetrokken.

Arbeidsmigranten en gemeentelijk beleid

Tijdens de coronacrisis liep het aantal gasten sterk terug. Ook daarna bleef het kommer en kwel. De eigenaar besloot daarop onderdak te bieden aan chauffeurs die werkzaam waren op de bloemenveiling. Lange tijd stonden er auto’s met witte kentekenplaten uit landen als Bulgarije, Roemenië, Litouwen en Polen. Uiteraard moeten arbeidsmigranten gehuisvest worden, maar dan wel volgens de regels.

De gemeente trad hier niet tegen op, ondanks een uitspraak van de Raad van State dat langdurig verblijf in strijd is met het bestemmingsplan. Het wordt nog vreemder wanneer de gemeente Uithoorn zelf kamers huurt om langdurig vluchtelingen te huisvesten, en daarmee dezelfde uitspraak overtreedt. Uiteindelijk kwam het hotel opnieuw leeg te staan, gevolgd door nieuwe aanbouw, dwangsommen en stilleggingen.

Opnieuw verkocht

Uit een leveringsakte van het Kadaster blijkt dat het hotel, inmiddels omgedoopt tot ‘Lakeside’, op 16 juli 2024 opnieuw is verkocht voor 1.600.000 euro. De nieuwe eigenaar heeft vooral het terrein rondom het hotel netjes opgeknapt en bij de gemeente een hotel/horecavergunning aangevraagd. Die vergunning is echter nog steeds niet verleend.

De keuken en het restaurant zijn uit het gebouw gesloopt en vervangen door kamers voor arbeidsmigranten. De gemeente Uithoorn is door de Raad van State teruggefloten: langdurig verblijf is niet toegestaan. Hierdoor is een patstelling ontstaan. Deze patstelling is door de gemeente bevestigd in een brief aan diverse omwonenden. Op 28 februari 2025 schreef de gemeente: “Het is duidelijk dat er veel geld is geïnvesteerd in de aankoop en opknapbeurt, maar dat er nog geen euro aan inkomsten is binnengekomen.”

Op de lijst van documenten die volgens de gemeenteraad geheim moeten blijven, staan handhavingszaken en processtukken met betrekking tot Hengelsport/Lakeside prominent vermeld. In een WOO-verzoek is gevraagd om opheffing van die geheimhouding, maar op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad dit geweigerd. Opmerkelijk: het hotel werd in juli 2024 verkocht en in juni 2025 moeten de stukken van een klein hotelletje nog steeds geheim blijven.

De gemeente laat als reactie weten: “Volgens het omgevingsplan Uithoorn is het perceel aan de Zijdelveld 54 te Uithoorn bestemd voor ‘horeca’, waar onder meer een hotel/motel, een café, een restaurant en eventueel een bedrijfswoning zijn toegestaan. Bij ander gebruik dan op grond van het omgevingsplan is toegestaan, is het college bevoegd handhavend op te treden. Bij de laatste controle op het perceel is geen gebruik geconstateerd dat in strijd is met het omgevingsplan.”

