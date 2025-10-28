Kwakelse Veiling trapt af met recordopbrengst

De Kwakel – De 66e editie van de Kwakelse Veiling is afgelopen zaterdag van start gegaan met een avond die bol stond van sfeer, saamhorigheid en een ongekende opbrengst. In de kantine van sportvereniging KDO kwamen ruim 200 bezoekers samen voor een avond vol kavels, verrassingen en gezelligheid. De opbrengst? Een indrukwekkende 45.462 euro, waarmee het oude record van vorig jaar ruimschoots werd verbroken.

Wat opviel was de doordachte opbouw van de avond. Het Veilingcomité, dat maandenlang met zo’n 150 vrijwilligers aan de voorbereiding werkte, introduceerde een Happy Hour tussen 19.30 en 20.30 uur. Deze actie, het tweede drankje gratis, bleek een gouden greep: de kantine stroomde vroeg vol en de sfeer zat er direct goed in.

Jeugd goed vertegenwoordigd

Onder het toeziend oog van notaris Akkermans, die na 28 jaar trouwe dienst haar laatste veilingavond beleefde, ging om 19.35 uur de eerste kavel onder de hamer. De jeugd was goed vertegenwoordigd en kon bieden op speelse kavels zoals popcornzakken, voetbaldoeltjes en zelfs een taart in Ajax- of Feyenoord-thema. Voor hen was er onbeperkt limonade en een zakje snoep; een gebaar dat de feestelijke toon zette.

De veilingmeesters kregen de zaal moeiteloos mee. Kavels tussen de 1o en 100 euro wisselden vlot van eigenaar, en de toegankelijkheid van het aanbod zorgde ervoor dat jong en oud meededen. De eerste premie – een extra prijs bij elke 5.000 euro opbrengst – viel al bij kavel 63, nog vóór 21.00 uur.

Diversiteit kopers

De avond kende enkele uitschieters. Zo bracht een chequeboek van Albert Heijn Jos van den Berg, met 52 bonnen van 50 euro tweemaal 2.900 euro op, de hoogste opbrengst van de avond. Ook populaire kavels als een privé-BBQ aan het Zouthuissluizermolenpad, een Amsterdamse avond bij Zaai Kweek & Eet en een bierproeverij voor tien personen trokken veel bieders.

Opvallend was de diversiteit onder de kopers. Naast vaste gezichten grepen ook twintigers hun kans, wat de levendigheid ten goede kwam. Zelfs een ronde bitterballen voor de hele zaal en een Adventskalender van EasyToys werden met enthousiasme verworven.

Om 00.45 uur viel de hamer op de laatste kavel. De eindstand van 45.462 euro is niet alleen een financieel succes, maar ook een bewijs van de kracht van lokaal verenigingsleven. De opbrengst komt ten goede aan diverse initiatieven in De Kwakel.

Komende zaterdag volgt de tweede veilingavond, opnieuw met Happy Hour en een passend afscheid voor notaris Akkermans. Wie niet fysiek aanwezig kan zijn, kan via info@kwakelseveiling.nl een bod uitbrengen. De deadline hiervoor is zaterdagmiddag 1 november om 12.00 uur.

De Kwakelse Veilig trapt af met een recordbedrag. Foto: aangeleverd.