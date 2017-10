58e Kwakelse Veiling start zaterdag

De Kwakel – Op zaterdag 28 oktober en zaterdag 4 november is de 58e editie van de Kwakelse Veiling. Afgelopen maanden zijn vrijwilligers huis-aan-huis in De Kwakel langs geweest om bij de bewoners en bedrijven te vragen wat men in zou willen brengen op de veiling. Hierin zitten veel producten die met eten en drinken te maken hebben, zoals kisten groente en fruit, kaaspakketten en een pondje paling.

En ook dit jaar zijn er weer veel kavels rond het thema uitgaan, zoals diners in restaurants in de omgeving, kaartjes voor Feijenoord, golf flights en een bezoek aan de Mercedesfabrieken. De hobbyist komt ook aan zijn trekken, want er is weer allerlei gereedschap te koop. Alle ingebrachte goederen en diensten zijn gecombineerd tot 300 kavels per avond. Ze staan in de veilingcatalogus die afgelopen week huis-aan-huis in De Kwakel is verspreid. De catalogus is ook te bekijken op de website www.kwakelseveiling.nl/veiling/catalogus.

Kinderveiling

De veiling begint beide zaterdagen om 20.00 uur met de kinderveiling. Hierin mogen kinderen onder begeleiding van een volwassenen zelf bieden op kinderkavels, zoals entreekaartjes voor kinderattracties, kinderpartijtjes, Feijenoord en Ajax-taarten of een voetbalclinic van KDO hoofdtrainer Raymond de Jong. De veiling wordt gehouden in de kantine van de s.v. KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel. De opbrengst van De Kwakelse Veiling wordt 100% verdeeld onder het Kwakels verenigingsleven. Afgelopen jaar was dat 53.003 euro en in totaal ging er zo de afgelopen 57 jaar € 2.385.436 naar het bruisende Kwakels verenigingsleven. Eén van de redenen waarom het goed is in De Kwakel.