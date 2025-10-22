Kwakelse Veiling: dorpshart klopt weer bij KDO

De Kwakel – Zaterdag 25 oktober barst het weer los: de 66e editie van de Kwakelse Veiling, het jaarlijkse dorpsspektakel waar saamhorigheid, humor en gulheid samenkomen in de kantine van KDO aan de Vuurlijn 51. Met een opbrengst van ruim 2,9 miljoen euro in 65 jaar is het evenement uitgegroeid tot een onmisbare pijler onder het lokale verenigingsleven. De veiling start feestelijk met een happy hour, tussen 19.30 en 20.30 uur is elk tweede drankje gratis. Een slimme zet van het Veilingcomité om de sfeer direct op te stoken. Want sfeer is essentieel; niet alleen voor de biedlust, maar ook voor het dorpsgevoel dat hier elk jaar opnieuw wordt opgeroepen.

Bonte verzameling

De kavellijst is dit jaar weer een bonte verzameling van belevenissen en lekkernijen: van een privévlucht vanaf Lelystad tot een BBQ op een weiland met wijnarrangement. Ook de Amsterdamse avond voor 80 personen belooft een hit te worden. En wie weet wat de ‘blinde premies’ brengen, die bij elke 5.000 euro extra worden toegevoegd door Notaris Akkermans.

De veiling is meer dan een fondsenwervend evenement. Het is een jaarlijkse herbevestiging van wat De Kwakel tot De Kwakel maakt: een dorp dat leeft, lacht en geeft. Of je nu komt voor de taarten, de voetbalkaarten of gewoon voor de gezelligheid, zaterdagavond is de kantine van KDO het kloppend hart van het dorp.

Bekijk de kavellijst op www.kwakelseveiling.nl.



Op de foto: De Kwakelse Veiling: het dorpshart klopt weer in de kantine van KDO. Foto: aangeleverd.