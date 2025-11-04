Kwakelse Veiling bij KDO verbreekt alle records op tweede avond

De Kwakel – De tweede avond van de 66e editie van de Kwakelse Veiling bij KDO heeft alle verwachtingen overtroffen. Na de succesvolle openingsavond vorige week, met een opbrengst van ruim 45.000 euro werd zaterdagavond in de kantine van het lokale paradepaardjes een nieuw hoofdstuk geschreven in de rijke veilinggeschiedenis van het dorp.

Vanaf 19.45 uur stroomde de kantine vol met enthousiaste bezoekers. Tijdens het Happy Hour was het zelfs drukker dan de week ervoor. Een bijzonder moment in het eerste uur was de bijdrage van drie bewoners van Ons Tweede Huis, die met zichtbaar plezier de kavels presenteerden. Als blijk van waardering kocht notaris Akkermans een gevulde boodschappenkar en schonk deze aan de vrijwilligers. Kort daarna kocht zij ook een kavel met 200 lolly’s, die ze gul uitdeelde aan de jonge aanwezigen – een gebaar dat zorgde voor brede glimlachen en een warme sfeer.

De veiling kwam al snel goed op gang. Door vroeg in de avond aantrekkelijke kavels aan te bieden en bewust in te zetten op sfeer, wist het Veilingcomité de zaal in beweging te krijgen. Kavels als meters krentenbrood, pondjes paling, kazen, feestpakketten en taarten gingen grif van de hand. Ook de BBQ op het weiland van slager Marcel Heemskerk en de Amsterdamse avond bij Zaai, Kweek en Eet bleven populair.

Twee premies gevallen

Nog voor 21.30 uur waren er al twee premies gevallen, waarmee de teller razendsnel op 10.000 euro stond. Daarna volgden topkavels als vier kaarten voor de theatervoorstelling 450 jaar De Kwakel, het Drechtdijk Walking Diner en een jaar lang onbeperkt autowassen. Ook de Adventskalender van EasyToys, de ludieke KDO-boxershorts en business seats voor Telstar–FC Utrecht zorgden voor stevige biedingen. Bierproeverijen, kookworkshops en een verblijf op Resort Arcen deden eveneens goede zaken.

In het laatste deel van de avond waren de Intelcore-laptop, een optreden van de Daredevils en een diamanthaas in trek. De absolute uitschieters waren echter het Poldersporten voor 25 personen inclusief BBQ en drankjes, en een zaterdag werken door vriendengroep De Beun. Als klap op de vuurpijl werd een kavel met 52 bonnen van 50 euro voor AH Jos van den Berg tweemaal geveild: één keer voor 3.300 euro en één keer voor maar liefst 3.500 euro.

Historisch hoogtepunt

Om 01.15 uur viel de hamer voor de laatste keer. De eindstand: een recordbedrag van 57.019 euro. Samen met de opbrengst van de eerste avond komt het totaal op 102.481 euro een historisch hoogtepunt. Het vorige record uit 2022 (91.387 euro) is ruimschoots verbroken. Daarmee is ook de magische grens van één ton gepasseerd en heeft de Kwakelse Veiling sinds haar oprichting meer dan drie miljoen euro opgehaald voor het lokale verenigingsleven.

In de komende weken buigt het Veilingcomité zich over de aanvragen van Kwakelse verenigingen. Vrijdag 28 november vindt de verdeelavond plaats, waarop bekend wordt welk bedrag elke vereniging ontvangt.

Tot slot werd uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van notaris Akkermans, die sinds 1997 betrokken was bij de veiling. Onder haar toezicht werd maar liefst 1.850.804 euro geveild. Een oorverdovend applaus benadrukte de dankbaarheid van de gemeenschap voor haar jarenlange inzet. Het Veilingcomité spreekt zijn dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze editie. Samen is een indrukwekkend resultaat neergezet, een prestatie om trots op te zijn.

Kwakelse Veiling bij KDO verbreekt alle records op tweede avond. Foto: aangeleverd.