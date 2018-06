Kwakels Open Air: Een schot in de roos

De Kwakel – Afgelopen zaterdagmiddag en –avond ging een voor De Kwakel geheel nieuw evenement in première: Het Kwakels Open Air Festival. Een (pop)muziekfestival met plaatselijke dan wel regionale bands op het evenemententerrein. Negen verschillende acts verdeelt over twee podia vermaakten er het in grote getale toegestroomde publiek, dat zich koesterde in de zon.

De organisatoren, Stichting het Maandagavond Comité, presenteerden een uitgebalanceerd programma: van Nederlandstalig tot Hardcore Metall, van Golden Oldies tot Ierse Pubfolk. Veel indruk maakte de visueel gehandicapte Kwakelse drummer Tim de Groot, die de drums en bekkens op de muziek van Black Sabbath feilloos wist te vinden en het publiek opzweepte.

Verrassend

Verrassend, verfrissend en aanstekelijk was de sound van de Ierse Pubmuziek van Boxin ’the Vox op het kleine podium. Op het grote podium was de regionale topband de Hucksters present. Uitsmijter was de coverband Tribute to CCR, met wiens bekende nummers het publiek uit volle borst kon meebrullen. “We zijn weer een traditie rijker”, zo weet een van de bezoekers zeker. “Geweldig, Woodstock in De Kwakel.”

Doordat het opzetten en afbreken van het geheel louter door vrijwilligers is gedaan en er low-budget en inventief door Het Maandagavond Comité te werk is gegaan, was de organisatie al voor de start van het evenement uit de kosten. “Het podium bijvoorbeeld zijn twee gekoppelde opleggers, ter beschikking gesteld door de eigenaren”, aldus Ron Voorn, één van de organisatoren.

Vaklui

“Daarnaast hebben we een paar handige vaklui in de gelederen, waaronder een standbouwer en een timmerman. Voorts zijn veel dingen ons gratis ter beschikking gesteld, met als hofleverancier het Feestcomité. En de SPUK heeft de factuur van de PR voor een groot deel voor zijn rekening genomen. We zijn een vriendengroep die tot voor kort het vlettentrekken tijdens de Kwakelse Kermis organiseerde en in het voor- en najaar de Bokkentocht”, vertelt Gerrino Pietersen, een van de andere organisatoren en tevens de spreekstalmeester van het evenement. “Dit was echter een uitdaging van een andere orde, maar volgens mij hebben we ook die tot een goed einde gebracht”, glundert hij met pretoogjes.

Foto: Dirk Plasmeijer