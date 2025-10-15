Kunstwerk Mees Burgers in Zijdelmeer

Uithoorn – Burgemeester Heiliegers onthulde 10 oktober het beeld ‘Vlucht’ van beeldend kunstenaar Mees Burgers. Het is het eerste kunstwerk op de wisselplek in het Zijdelmeer.

“Een drijvend podium voor beginnende kunstenaars om hun kunst te presenteren en om ervaring op te doen met de kunstpraktijk”, aldus de burgemeester. Zelf zegt Burgers over ‘Vlucht’: “Het kunstwerk schijnt licht op de tweestrijd tussen menselijke vindingrijkheid en de kwetsbaarheid van de natuur.” Het kunstwerk prijkt voor een periode van drie jaar op het podium, in bruikleen gegeven door de kunstenaar.

Op de foto: ‘Een drijvend podium voor beginnende kunstenaars.’ Foto: Patrick Hess/ VisionQuest.