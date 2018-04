Kudelstaart groener door Boomfeestdag

Kudelstaart – Op woensdag 28 maart hebben de kinderen van groep 5 van OBS Kudelstaart samen met wethouder Ad Verburg 7 bomen bij de Proosdijhal in Kudelstaart geplant. Het planten van deze bomen was in het kader van de Boomfeestdag. Op de locatie is een aantal bijzondere bomen geplant, waaronder een tulpenboom, een steeneik en een bijenboom. Een groepje kinderen heeft samen met de wethouder een vaantjesboom geplant. Het was een geweldig en zeer leerzaam project. De kinderen kunnen nu een eigen kruidentuin gaan kweken, want als dank voor hun bijdrage voor de natuur kregen ze van de gemeente Aalsmeer een eigen kasje. Groep 5 van de OBS Kudelstaart blijft zorgen voor de natuur.

Boomfeest lied

“Wat ik leuk vind aan deze Boomfeestdag, is dat OBS Kudelstaart rondom de dag zo veel aandacht besteed aan het onderwerp Natuur en Milieu. De leerlingen hadden allemaal een presentatie over bomen gemaakt. En de leerlingen hadden zelfs een Boomfeest lied gemaakt. Het is goed als kinderen op jonge leeftijd al leren over natuur en milieu”, aldus wethouder Verburg. Op vrijdag 23 februari waren de kinderen van de groep 5 van OBS Kudelstaart al begonnen met het maken van een boompaspoort. Hiervoor gingen zij naar het park in Kudelstaart. Voordat zij een ‘eigen’ boom hadden uitgezocht hadden ze op school veel informatie gekregen over verschillende bomen. Hoe zijn ze te herkennen? Hoe weet ik hoe oud een boom is?

Presentatie

Terug op school hebben de kinderen alle informatie verwerkt en een presentatie in elkaar gezet over hun favoriete boom. Ook hebben zij nog een lied geleerd en een wensboom van klei gemaakt. De kinderen hebben op woensdag 28 maart, in de speelzaal van de OBS, het lied laten horen en hun presentatie gepresenteerd aan ouders, wethouder Verburg en de werknemers van de gemeente.