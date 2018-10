4e Wandel Challenge in het Amsterdamse Bos

Amstelveen – Bewegen is lekker, voelt goed en geeft je een kik. Maar zomaar in je eentje ergens aan beginnen valt niet mee. Daarom organiseert de Atletiekvereniging Startbaan in samenwerking met Sportbedrijf Amstelveen en Amstelland Zorg jaarlijks een Wandel Challenge.

Dit jaar voor de 4e keer en wel op zaterdag 3 november. Kom lekker mee wandelen in je eigen tempo door het mooie Amsterdamse Bos.

Er zijn drie afstanden te kiezen met een aantal verzorgingsposten onderweg. De start en finish zijn bij Atletiekvereniging Amstelveen aan de Startbaan. Starttijden:

20 kilometer: 10.00 tot 10.30 uur

10 kilometer: 11.00 tot 11.30 uur

5 kilometer: 12.00 tot 12.30 uur

Finish: Uiterlijk 15.30 uur. Kosten 7,50 euro (betalen aan de start).

Opgegeven kan tot 1 november via voorzitter@av-startbaan.nl