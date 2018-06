Veel bezoekers voor 5e Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer – De vijfde editie van het Aalsmeer Flower Festival mag super geslaagd genoemd worden. Er mochten zowel zaterdag als zondag vele bezoekers welkom geheten worden op de twee locaties, The Beach aan de Oosteinderweg en de Historische Tuin in het Centrum.

Hana Ike Battles

In The Beach werden beide dagen diverse extra activiteiten georganiseerd en allen mochten rekenen op veel belangstelling. Zo is er muziek gemaakt en gedanst, zijn er maskers beschilderd, werden rondleidingen gegeven door de vroegere veiling en kon geluisterd worden naar het concert van Aalsmeers Harmonie. De vele arrangementen van bloemen en planten oogstten grote bewondering en begrijpelijk. Allen zijn gemaakt onder leiding van Marloes Joore en deze Aalsmeerse mocht naast diverse complimenten ook de eerste prijs in ontvangst nemen. De Hana Ike Battles tussen arrangeurs uit Nederland en Japan is door Marloes gewonnen en zij kreeg de beker uitgereikt door wethouder Robert van Rijn.

Ontdekkingsreis

In de Historische Tuin kon genoten worden van arrangementen van Elise Eveleens en ook zij verdient een groot compliment. Het tuinbouwmuseum was omgetoverd tot een ontdekkingsreis langs allerlei leuke bloemen- en plantenarrangementen. Op de Historische Tuin was ook de tentoonstelling van Roooz en dit betekende een kennismaking met heel veel soorten rozen. Prachtig om te zien. Tevens konden bezoekers plaatsnemen op de banken in de veilingzaal en bieden voor mooie bossen bloemen. Vrolijke, muzikale noten waren er van de Aalsmeerse band Ten Beers After.

Toeristische attractie

Van de mogelijkheid om per watertaxi naar de twee locaties te pendelen is flink gebruik gemaakt. Het weer werkte wat dit betreft ook mee. Twee zonnige dagen, niet te warm en slechts een licht windje. De organisatie van het Aalsmeer Flower Festival mag zichzelf een schouderklopje geven. Prima georganiseerd. Een familie-uitje voor inwoners en bezoekers uit de (verre) regio en een behoorlijke toeristische attractie. Uit diverse landen kwamen toeristen naar Aalsmeer. Geweldig!

Foto: www.kicksfotos.nl. De eerste prijs bij de Hana Ike Battles is behaald door Marloes Joore. De beker voor de hoogste eer werd aan de Aalsmeerse uitgereikt door wethouder Robert van Rijn.