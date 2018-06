Open dag bij vogel- en zoogdierenopvang

Amstelland – Altijd al nieuwsgierig geweest waar gewonde en zieke vogels en zoogdieren zoals egels nou terecht komen? Bezoek dan zaterdag 30 juni de open dag van vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht.

De Toevlucht in Zuidoost Amsterdam werd in 1989 opgericht en krijgt jaarlijks meer dan 5000 zieke en gewonde dieren binnen. Momenteel worden er honderden dieren opvangen bij De Toevlucht. Van jonge vosjes tot een zwaan die tegen de brug is aangevlogen. Het is nu top drukte en er worden dagelijks gemiddeld wel 50 dieren binnen gebracht. De open dag is de gelegenheid om een kijkje te nemen wat voor dieren er bij de Toevlucht verzorgd worden.

Vleermuizen en jonge vosjes

Vleermuizenkenner Fons Bongers komt een presentatie geven over vleermuizen. Kinderen kunnen zich de hele dag laten schminken. Ook kunnen de nieuw vossen verblijven bekeken worden. Misschien zie je wel één van de elf jonge vosjes spelen. In de middag mogen kinderen onder begeleiding van de dierverzorgers verschillende dieren die weer helemaal gezond zijn loslaten in de vrije natuur. Wat altijd weer een feest is! Kortom, er is genoeg te doen. Het hek gaat om 10.00 uur open. Het volledige programma staat op facebook en op de website www.toevlucht.nl

De Toevlucht is te vinden in het park de Bijlmerweide gelegen tussen de wijken Geerdinkhof en Kantershof in Amsterdam. Ga een kijkje nemen en laat je verrassen door de mooie professionele opvang met vele dieren.

Foto De Toevlucht