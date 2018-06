Geertje wint voorronde NK Bloemsierkunst

Aalsmeer – Wie deze dagen het Waterdrinker Green Trade Center (GTC) bezoekt, wordt verwelkomd door een pracht aan bloemen. Met als topstuk het grote en winnende bloemstuk van Geertje Stienstra. Zij is de winnares van de eerste voorronde van het NK Bloemsierkunst 2018 gisteren in het GTC. Haar bloemen- en plantenwerkstukken en die van de overige kandidaten zijn vanaf vandaag tot dinsdag 3 juli in het Expohouse bij de entree te bewonderen. De bruidsboeketjes zijn slechts kort te zien nabij het Green Café.

Veelheid aan bloemen en planten

In totaal werden meer dan 2.500 bloemen en 250 planten gebruikt door de twaalf kandidaten. De meeste bloemen werden verwerkt in opdracht 1, waarvoor de twaalf kandidaten ‘hun eigen ik’ moesten uitbeelden. Nog twee verrassingsopdrachten stonden daarna op het programma; een bruidsboeket en twee plantenarrangementen, die met elkaar verbonden moesten zijn. Nieuw dit jaar zijn de pitches; de persoonlijke toelichting die de kandidaten konden geven op hun werkstuk.

Geertje, Aswin en Franka

De winnares van de eerste regionale voorronde NK Bloemsierkunst 2018 is Geertje Stienstra uit Heerenveen. Aswin Wibowouit Den Haag is tweede geworden en op drie is Franka Roenhorst uit Groningen geëindigd.

Donderdag volgen nog drie winnaars van de tweede regionale voorronde. Samen met de zes winnaars van de hoogste overall score, strijden in totaal twaalf kandidaten tegen elkaar in de finale op 5en 6 september in De Basiliek in Veenendaal.

De winnaar van de finale vertegenwoordigt Nederland op het EK 2020 in Polen. Het NK Bloemsierkunst wordt georganiseerd door bloemistenbrancheorganisatie VBW.