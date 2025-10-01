Komst noodarts trok veel bekijks

Uithoorn – Zondagavond keken bewoners van aanleunwoningen even verbaast toen een felgele traumahelikopter nagenoeg in de voortuin landde. In een woning aan de Elschotlaan was de komst van een noodarts dringend gewenst en zodoende was dit de dichtstbijzijnde landingsmogelijkheid. Met een politiebusje zijn de noodarts en verpleegkundige direct naar de woning gebracht en even later is de patiënt meegegaan met de ambulance naar het ziekenhuis. Het vertrek van de helikopter trok het nodige bekijks.
Op de foto: De traumahelikopter trok veel bekijks. Foto: Jan Uithol.