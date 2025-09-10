Knotgroep Uithoorn: meer dan zagen en snoeien

Uithoorn – Aan de oever van het Zijdelmeer, op het zogeheten Brameneiland, wordt binnenkort weer geknot door vrijwilligers van de Knotgroep Uithoorn. Het is een jaarlijkse traditie die meer is dan een praktische voorbereiding op het knotseizoen: het is een ritueel dat de seizoenen markeert, mensen verbindt en natuurbeheer tastbaar maakt.

Zaterdag 11 oktober om 09.00 uur start het nieuwe seizoen vanuit de werkschuur aan het Elzenlaantje. Tot 12.30 uur wordt er gewerkt, daarna is er ruimte voor koffie en kennismaking. De Knotgroep nodigt nadrukkelijk nieuwelingen uit om te komen kijken of mee te doen. Want wie eenmaal met een takkenschaar in de hand tussen de wilgen staat, merkt al snel dat knotten niet alleen goed is voor het landschap, maar ook voor het gemoed.

De groep werkt in een twee-wekelijkse cadans op zaterdagen, op verschillende locaties in Uithoorn en omgeving. Het programma loopt tot half maart, wanneer de natuur weer ontwaakt en de wilgen hun nieuwe loten tonen; een stille getuigenis van menselijk ingrijpen met respect voor het ritme van de seizoenen.

Wat de Knotgroep bijzonder maakt, is de laagdrempeligheid. Je hoeft geen ervaring te hebben, alleen zin om buiten bezig te zijn en iets bij te dragen aan het landschap. Tijdens de koffiepauzes in de werkschuur ontstaan gesprekken over ecologie, geschiedenis en soms gewoon over het weer. Het is vrijwilligerswerk zonder prestatiedruk, maar met zichtbaar resultaat.

Meer informatie is te vinden op www.knotgroepuithoorn.nl of stuur een mailtje naar info@knotgroepuithoorn.nl.

Op de foto: Meer dan zagen en snoeien. Foto: aangeleverd.