Uithoorn – De meest recente klaverjasavond bij Legmeervogels bracht het echtpaar Ykema op de eerste twee plaatsen. Ineke had met 6.972 meer punten dan haar man Egbert die 6.613 scoorde, dus beiden beleefden een topavond. Op de derde plaats eindigde Cees Wijngaarden met 6.561 punten. De poedelprijs was voor Dora van der Steen met 5.128 punten.

Vrijdag 7 november om 20.00 uur is alweer de vijfde klaverjasavond en natuurlijk is het eerste kopje koffie of thee weer gratis. Parkeren kan gratis bij de kantine. De sfeer is zoals altijd gemoedelijk en vertrouwd. Elke speelavond worden de scores opgeteld en de prijzen verdeeld. De laatste speelavond staat gepland op vrijdag 19 juni 2026. Tot die tijd is het elke veertien dagen genieten van een avond vol spelplezier, competitie en gezelligheid.

Voor meer informatie: Maurits de Vries, 06 – 4870 9538, Dora van der Steen, 06 – 5120 0118.

Op de foto: Klaverjassen bij Legmeervogels. Foto: aangeleverd.