Kinderen van Het Duet in actie tegen zwerfafval

Uithoorn – Minder zwerfafval is beter voor mens en dier! Zowel in de wijk als in zee. Dat is wat ‘Let’s Do It Kids’ recentelijk aan de kinderen van Het Duet in Uithoorn heeft meegeven in een themadag over de plastic soep en recycling. Met een leuke en leerzame dag maakt dit project kinderen bewust van (zwerf)afval. Want zwerfafval op de stoep wordt uiteindelijk plastic soep. Met vreselijke gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot aan dieren in de Noordzee. Kinderen zijn de toekomst. Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets aan doen?

Van zwerfafval naar plastic soep

Op uitnodiging van de Gemeente Uithoorn vertelden ‘storytellers’ van Let’s Do It Kids alles over zwerfafval en recycling. Tijdens de gastlessen wordt uitgelegd hoe zwerfafval op straat uiteindelijk plastic soep wordt in de sloot en in zee. Petra Goesten, directeur van het Duet, licht enthousiast toe: “Wat een leuke ochtend. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 werden op een hele verrassende manier naar het theater geleid en kregen daar via een kindertheater inzicht waarom een schone natuur belangrijk is. De overige groepen zijn weer meer bewust geworden wat afval kan doen en hoe makkelijk het weggegooid wordt. Er is rondom de school veel afval gevonden, maar liefst 20 vuilniszakken werden deze ochtend gevuld! Een hele leerzame dag met een enthousiaste begeleiding.”

Verpakkingsmateriaal

In de vele afvalzakken met zwerfafval zat vooral veel kleine dingen zoals sigarettenpeuken maar ook, energydrank, drinkpakjes, flesjes, chipszakken, wikkels van repen, plastic bekers en zelfs een wasrek. Kinderen zijn altijd zichtbaar opgetogen met alles wat ze vinden. Ze vertellen er graag over en op die manier bereikt Let’s Do It Kids niet alleen de schoolgaande kinderen maar ook broertjes, zusjes en (groot)ouders. Uiteindelijk staat voorkomen van zwerfafval voorop. Let’s Do It projectmanager Sjaak Veeken: “Voorkomen is beter dan genezen, daarom worden schoonmaakacties altijd gecombineerd met een leuk en leerzaam programma over zwerfafval, afvalscheiding en recycling. Want dan sla je twee vliegen in één klap!”