Aalsmeer over Hoop en het kerstdiner

Aalsmeer – Maandag 17 december wordt voor 130 personen een kerstdiner geserveerd dat voor velen van hen het mooiste diner van het jaar wordt. Evenals de voorgaande twee jaren organiseert Aalsmeer over Hoop – Alphakerk, Lijnbaankerk, Dorpskerk, LEG, CAMA en de Oosterkerk – in de Studio’s van Aalsmeer een kerstbijeenkomst. Ook de nieuwe directie was meteen bereid om dit jaar opnieuw de Down Town zaal gratis ter beschikking te stellen. Al direct na het versturen van de uitnodiging kwamen de positieve reacties binnen. De herinnering aan voorgaande jaren lagen nog vers in het geheugen. Mede door bijdragen van diverse Aalsmeerse bedrijven, de gemeente Aalsmeer en particuliere giften van de zes kerkgemeentes kan dit bijzondere diner voor degenen die niet in de gelegenheid zijn eens een keer feestelijk buiten de deur te eten opnieuw worden georganiseerd.

Overal lichtjes en een heerlijk diner

Al bij het binnen komen van de zaal wacht de genodigden een feeërieke sfeer, honderden lichtjes en een fraai versierde kerstboom. Aan de prachtig gedekte tafels kunnen de gasten – bij de klanken van pianomuziek – met elkaar kennis maken. Leuke behulpzame jonge mensen serveren het voorgerecht en de soep uit. Het hoofdgerecht is een lopend buffet waar met iedere eetwens is rekening gehouden.

Wat de kok dit jaar in petto heeft is nog een verrassing maar evenals vorige jaren zal het bij iedereen goed in de smaken vallen, zullen er zeker mensen zijn die voor een tweede keer een bordje laten opscheppen. Het kerstverhaal mag zeker niet ontbreken. Paul van Tol speelt de medereiziger in de karavaan naar Betlehem waar hij van alles tegenkomt en beleeft. Wat ook niet ontbreekt is de ‘wensboom’. De gasten kunnen evenals vorig jaar hun wensen kenbaar maken, maar ook hun diensten aanbieden.

Dankbaarheid

Iets voor een ander willen doen, leeft sterk in Aalsmeer. Want met dit diner houdt het contact niet op. En dat is precies de opzet van Aalsmeer over Hoop; Mensen met elkaar verbinden. Op een stimulerende wijze leren ontdekken wat een ieder voor elkaar kan betekenen. Er worden telefoonnummers uitgewisseld, afspraken gemaakt. foto’s als herinnering aan een mooie avond. Om deze avond samen te vatten past maar één woord en dat is Dankbaarheid met een hoofdletter D!

Vervoer nodig?

NB: Vanaf 17.00 uur worden alle gasten verwacht, rond 21.00 uur wordt de avond afgesloten. Voor degenen die vervoer nodig hebben, is ook dit jaar weer de CDA fractie bereid u op te halen en weer thuis te brengen.

Janna van Zon