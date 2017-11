Kinderen van De Zon krijgen geldles

De Kwakel – Op dinsdag 31 oktober draaide alles op basisschool De Zon in De Kwakel volledig om geld. Er stonden zelfs bankdirecteuren voor de klas. De school was namelijk het toneel van de tweede editie van de Eurowijsdag, een evenement dat Eurowijs jaarlijks organiseert om aandacht te vragen voor het belang van financiële educatie in het basisonderwijs. Eurowijs is een initiatief van de Volksbank. Zesentwintig bankmedewerkers, waaronder een groot aantal directieleden zoals CEO Maurice Oostendorp, stonden voor de klas om een Eurowijs gastles te geven. Daarna werden zij door de kinderen van groep 6, 7 en 8 onderworpen aan een vragenvuur. Aan de hand van scherpe en verrassende vragen gingen ze met elkaar in gesprek over de rol en invloed van geld. Want hoeveel zakgeld kregen zij vroeger? Of naar welke school moet toe om bankdirecteur te worden? Tot slot volgden de leerlingen een geldspellencircuit, met spellen als goudstaven tillen, vals geld herkennen en euro sjoelen.

Belang van financiële educatie

Steeds meer kinderen maken gebruik van een pinpas om in een winkel te betalen, zo liet het NOS Jeugdjournaal op 12 oktober jl. weten. Voor dit item maakte zij televisieopnames tijdens een Eurowijs gastles. “In een wereld waarin steeds minder met contant geld wordt betaald en geld dus minder tastbaar wordt, is het extra belangrijk om kinderen te leren hoe je verstandig met geld omgaat”, aldus Hilde Krens, initiatiefneemster van Eurowijs. “Als ik kinderen vraag of zij een bankrekening met pinpas hebben, dan zie ik steeds meer vingers omhoog gaan”.

Wat is Eurowijs?

Het lesmateriaal van Eurowijs is speciaal ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs en voor de onderbouwgroepen van het voortgezet onderwijs. In deze leeftijd komen kinderen vaak voor de eerste keer in aanraking met zakgeld, pinnen en andere geldzaken. Belangrijke momenten in hun financiële ontwikkeling. Het lesmateriaal is tevens geschikt voor speciaal onderwijs scholen. Het doel van Eurowijs is om deze leerlingen kennis te laten maken met geld en de euro. Op een leuke wijze leren de leerlingen over sparen of uitgeven, rekenen met de euro en het verstandig omgaan met geld. Immers: jong geleerd is oud gedaan. Scholen kunnen het lesmateriaal gratis aanvragen.