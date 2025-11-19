Kick-off Onderneming van het Jaar Uithoorn-De Kwakel

Uihoorn/De Kwakel – Na het succes van de eerste verkiezing Onderneming van het Jaar Uithoorn-De Kwakel (2023-2024) is de aftrap voor een nieuwe ronde gegeven. Bijna 80 ondernemers waren maandag 10 november in Het Rechthuis aan den Amstel aanwezig voor een netwerkborrel, die niet alleen gezellig maar ook waardevol bleek.

Terugblik en vooruitzicht

Tijdens de borrel werd teruggeblikt op de vorige editie en vooruitgekeken naar de verkiezing van 2026-2027. Kevin Giebing, winnaar in de categorie ZZP in 2024, is nu jurylid bij MKB Klein. Zijn bedrijf Latex Spuiten Uithoorn groeide sinds de titel flink: “Je moet durven en vooruit blijven kijken. Ik heb veel zin in de nieuwe verkiezing; er komen vast weer verrassende bedrijven voorbij.”

Ondernemers in beeld

Arthur Heine, verkoper van wijn, bier én cannabisolie, trok aandacht met zijn verhaal: “Sommigen zien me als drugsdealer, maar cannabis is een nuttig product voor pijnbestrijding en slaap.” Of hij zich gaat nomineren, weet hij nog niet.

Angelique de Wilde van Schilders-bedrijf De Wilde – al zestig jaar een begrip in Uithoorn – ziet deelname niet zitten: “We hebben het niet nodig, iedereen kent ons. Maar kijk vooral op onze site voor onze creatieve Cozy Walls.”

Ook Irene Kleijn van A&M Producties, twee jaar geleden genomineerd als starter, benadrukt het effect van deelname: “Heel goed voor de naamsbekendheid.”

Politiek aan tafel

De lokale politiek was eveneens aanwezig. CDA-fractievoorzitter André Jansen pleitte voor meer samenwerking tussen ondernemersverenigingen: “Deze verkiezing is een mooi initiatief, sluit daar bij aan.” Wethouder economische zaken Jan Hazen, tevens jurylid, ziet vooral kansen voor de glastuinbouw: “Daar gebeurt veel. Wist je dat Dutch Flower Group in het seizoen 1.200 mensen werk biedt?”

Vooruitblik op de verkiezing

De organisatie kijkt tevreden terug op de kick-off. “Met bijna tachtig ondernemers was de opkomst fantastisch,” aldus Iris Kolkmeijer. Bedrijven kunnen zich vanaf 1 augustus 2026 aanmelden of genomineerd worden. Op 1 oktober volgen de pitches voor een plek in de finale, die op 5 maart 2027 plaatsvindt in Gasterij De Kwakel. Er zijn drie categorieën: De Belofte, MKB Klein en MKB Overig. Meer informatie: https://verkiezing-ovhj.nl.

Op de foto: Bijna 80 ondernemers waren maandag 10 november in Het Rechthuis aan den Amstel aanwezig voor een netwerkborrel. Foto: aangeleverd.