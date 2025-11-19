Kerstconcerten Dickenskoor The X-mas Vocals

Uithoorn – Het Charles Dickens-kerstkoor The X-mas Vocals verzorgt maandagavond 22 december en dinsdagvond 23 december weer traditionele Christmas Carols-concerten in Uithoorn. Zo’n 45 zangers, gekleed in authentieke kostuums uit het Engeland van ongeveer 1870 – de tijd van Charles Dickens – brengen onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse twee sfeervolle en volledig in stijl gehulde kerstoptredens. Het repertoire bestaat uit bekende en minder bekende Christmas Carols met af en toe een uitstapje naar een moderne Christmas song.

Het koor bestaat inmiddels meer dan 28 jaar en is in de decembermaand door heel Nederland en België actief in kleine a-capellagroepen op kerstmarkten, winterfeesten en andere kerst gerelateerde evenementen.

Het concert op maandag 22 december vindt plaats in de rooms-katholieke kerk De Burght aan het Potgieterplein in Uithoorn. Het concert op dinsdag 23 december wordt gegeven in PKN-kerk De Schutse, De Merodelaan 1, in Uithoorn.

Glühwein en warme chocolademelk

Bezoekers worden bij aankomst verwelkomd door niemand minder dan Scrooge. Na afloop wordt aan de bezoekers van de concerten glühwein en warme chocolademelk aangeboden.

Entree

De entree voor de concerten bedraagt slechts 1,50 euro, zodat het concert voor iedereen toegankelijk is. Na afloop is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven ter dekking van de onkosten. De zaal gaat open om 19.15 uur; het concert begint om 20.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via: www.concertkaartjes.info.

Op de foto: Zo’n 45 zangers, gekleed in authentieke kostuums uit het Engeland van ongeveer 1870. Foto: aangeleverd.