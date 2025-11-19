De Kwakel – Het Amstelveense AdHoc koor is na het succesvolle concert van 19 oktober j.l. direct begonnen met het nieuwe programma voor hun kerstconcert. Voor het eerst zal dit plaatsvinden in De Gasterij, Vuurlijn 78, De Kwakel. Een prachtige en sfeervolle feestaccommodatie die de kerstsfeer zeker ten goede komt.

Het koor wordt op piano begeleid door Els Verlaan. Ook accordeonvereniging De Concertina’s neemt een deel van het programma voor hun rekening en zullen deels het koor begeleiden. Het geheel staat onder leiding van dirigente Elly Meekel.

Aanvang 14.30 uur, entree 17,50 euro inclusief een hapje en een drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren via ritameerebruinsma@gmail.com of margokroezen@casema.nl.

Op de foto: Kerst met AdHoc koor in Gasterij De Kwakel. Foto: aangeleverd.