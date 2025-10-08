KerkCafé Uithoorn met lezing over virussen

Uithoorn – KerkCafé Uithoorn organiseert vrijdag 10 oktober in De Schutse aan de Merodelaan 1 in Uithoorn om 20.00 uur een informatieve avond over virussen en hun impact op de gezondheid. Gastspreker is dr. Katja Wolthers, medisch microbioloog en viroloog, verbonden aan het Amsterdam UMC. Zij zal ingaan op vragen als: hoe maakt een virus ons ziek, hoe verspreidt het zich, en welke risico’s zijn eraan verbonden?

Wolthers is staflid klinische virologie en hoofdonderzoeker bij de afdeling medische microbiologie van het Amsterdam UMC. Daarnaast is zij medeoprichter en wetenschappelijk directeur van het Marie Curie ITN-consortium Organovoir, dat zich richt op innovatieve methoden voor virusonderzoek.

Een belangrijk onderdeel van haar werk is het gebruik van mini-orgaanmodellen, gekweekt uit stamcellen, als alternatief voor dierproeven. Deze techniek biedt nieuwe inzichten in de werking van virussen en draagt bij aan ethisch verantwoord onderzoek. Tijdens haar presentatie deelt zij ook haar persoonlijke drijfveren en passie voor dit vakgebied.

De toegang is gratis. Bezoekers wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten en voor de instandhouding van het KerkCafé.

Op de foto: Katja Wolthers. Foto: aangeleverd.