Jubileumconcert Pete Bog’s Bigband 30 jaar

Uithoorn – De Pete Bog’s Bigband uit Uithoorn bestaat 30 jaar en dat jubileum wordt gevierd met een optreden 23 november om 15.00 uur in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.pbbb.nl.

De bigband bestaan uit vijf saxofonisten, vier trombonisten, vier trompettisten en een vijfkoppige ritmesectie onder leiding van Miklos Fürst. De bigband heeft een uitgebreid repertoire van bekende swingnummers van Count Basie, Sammy Nestico en Pet Metheny, latin en funk stukken van onder andere John LaBarbera en Pee Wee Ellis, maar ook mooie zangstukken van Amy Whinehouse, Aretha Franklin, Caro Emerald, Peggy Lee en Frank Sinatra.

De Pete Bog’s Bigband uit Uithoorn bestaat 30 jaar. Foto: aangeleverd.