Jong acteertalent schittert in Alkwin Kollege

Uithoorn – Toneelgroep Maskerade brengt 24 en 25 oktober in het Alkwin Kollege, Weegbree 55, in Uithoorn een frisse en actuele bewerking van Bertolt Brechts klassieker ‘De goede mens van Sezuan’. Onder regie van Jules Noyons krijgt het stuk – een scherpzinnig sprookje over moraal en overleven – een eigentijdse invulling, met muziek van Pearl Grey en een opvallende rol voor jong acteertalent. Aanvang 20.15 uur, zaal open om 19.30 uur. Tickets en informatie zijn verkrijgbaar via www.toneelgroepmaskerade.nl.

Twee jonge spelers

Voor deze productie werkt Maskerade samen met de Jeugd Theater School Uithoorn. Twee jonge spelers, Tess van Baarsen en Yfke Postma, maken hun opwachting in het stuk. Regisseur Noyons prijst hun natuurlijke spel en enthousiasme. Ook de jonge acteurs zelf tonen zich gretig: “Ik voel me thuis in de groep en krijg de vrijheid om te experimenteren”, zegt Yfke. Tess vult aan: “Ik heb veel geleerd en hoop vaker mee te doen.”

Samenwerking

De samenwerking tussen generaties blijkt vruchtbaar. De ervaren cast van Maskerade is onder de indruk van de inzet van hun jonge collega’s. Samen brengen ze een voorstelling, die zowel inhoudelijk prikkelt als emotioneel raakt. ‘De goede mens van Sezuan’ vertelt het verhaal van drie goden die op aarde zoeken naar een goed mens. Ze denken die te vinden in Shen Te, een sekswerker in Sezuan. Maar goed zijn blijkt lastig in een wereld vol uitbuiting en verwachtingen.

Op de foto: Een beeld uit de repetities. Foto: aangeleverd.