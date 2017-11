Jeugd TheaterSchool Uithoorn lekker bezig!

Uithoorn – De leerlingen van de JeugdTheater School Uithoorn (JTSU) worden flink geprikkeld! Op 25 oktober had de groep van de tieners het genoegen om de generale repetitie van Toneelgroep Maskerade bij te wonen. Voorafgaande aan dit uitje hebben de Teens in hun dramalessen al gewerkt volgens de spelmethode van de regisseur van de Toneelgroep. Ze speelden zelfs een scene na uit het stuk: Arsenicum en Oude kant. Op de avond van de generale werden de leerlingen ontvangen door de regisseur van Toneelgroep Maskerade en de voorzitter van de toneelgroep. De kinderen leerden hoe een stuk in elkaar gezet wordt en wat er allemaal bij komt kijken. Voor sommige leerlingen was dit de eerste aanraking met een toneelstuk.

Herkenning

Als ‘hun’ scene komt, zitten ze letterlijk op het puntje van hun stoel. Herkenning alom en natuurlijk werd er in de pauze direct besproken of ze het net zo goed hadden aangepakt als de leerlingen zelf.

Na een kijkje achter de schermen bij het licht en geluid en het tweede gedeelte na de pauze waren de leerlingen nóg enthousiaster geworden over het theater. Toneelgroep Maskerade gaf aan het fantastisch te vinden dat er nu een plek in uithoorn is waar kinderen op afwisselende en speelse wijze kennis kunnen maken met alle aspecten van het theater.