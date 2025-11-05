Iris Soerel signeert boek in Uithoorn: ‘Folklore Exotica – Levend erfgoed in kleur en kleed’

Uithoorn – Iris Soerel is zaterdag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur samen met enkele vrouwen van de klederdrachtgroep Folklore Exotica aanwezig bij Bruna aan het Amstelplein om haar boek ‘Folklore Exotica – Levend erfgoed in kleur en kleed’ te signeren. De vrouwen dragen hun traditionele kleding en wie wil, mag ook in eigen dracht komen en met hen op de foto gaan. Wie het boek die dag aanschaft, ontvangt een leuke attentie.

Het is een bijzonder en kleurrijk boek, dat mensen uit maar liefst vierentwintig landen samenbrengt. In dit unieke boek tonen de deelnemers met trots hun traditionele kleding. Het zijn portretten van schoonheid, veerkracht en identiteit: een levend erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Achter elk kledingstuk schuilt een verhaal over afkomst, verbondenheid en de kracht om zichtbaar te mogen zijn zoals je bent. Zo ontstaat een mozaïek van culturen waarin verschil geen afstand schept, maar juist verbondenheid.

Het idee voor dit boek ontstond na het optreden van de klederdrachtgroep op de Cultuurmarkt. “Toen ik de deelnemers zag in hun prachtige kleding, wilde ik dit vastleggen zodat nog veel meer mensen konden genieten van de schoonheid en betekenis van traditionele kleding” vertelt initiatiefnemer en auteur Iris Soerel, oprichter van Stichting Folklore Exotica. Haar missie: laten zien hoe traditie en diversiteit een bron van kracht en inspiratie kunnen zijn.

‘Folklore Exotica – Levend erfgoed in kleur en kleed’ maakt de rijkdom van culturele expressie zichtbaar en tastbaar. Het is meer dan een fotoboek: het is een eerbetoon aan erfgoed, identiteit en innerlijke trots. Het brengt culturen samen voor ontmoeting, kennisoverdracht en verbinding. Dankzij een donatie van de Rabobank kon dit bijzondere project worden gerealiseerd. Het boek is tweetalig (Nederlands en Engels), wat de reikwijdte en toegankelijkheid vergroot.

Voor meer informatie of contact: folklore.exotica@gmail.com.

Op de foto: Iris Soerel signeert haar boek bij Bruna in Uithoorn. Foto: aangeleverd.