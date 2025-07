Inwoners Uithoorn blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus door vliegverkeer

Uithoorn – Uit de metingen van Sensornet – gemeten tussen januari 2024 en november 2024 – blijkt dat inwoners van Uithoorn structureel worden blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus door vliegverkeer.

In deze periode registreerde Sensornet (het meetnetwerk dat geluidsmetingen uitvoert om objectief de geluidsoverlast van vliegverkeer in kaart te brengen) zo’n 60.000 vliegtuigpassages. Het gemiddelde geluidsniveau per 24 uur is 56 decibel (dB(A) Lden*). Dit is 11 decibel hoger dan de streefwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Zorgwekkend

Voor Uithoorn ligt de piek tussen 21.00 en 22.00 uur ’s avonds. “Dat is de nacht van onze kinderen”, aldus Wethouder Hoekstra. “In het rapport staat dat er extreem veel piekgeluiden worden gemeten. Dat zijn geluiden boven de 80 dB(A). Een geluidsniveau waarbij mensen vrijwel zeker wakker worden. In 72% van de gevallen vonden deze pieken plaats op een avond vóór een schooldag. Cijfers die de dagelijkse belasting voor onze inwoners benadrukken en duidelijk maken dat de gezondheid en leefomgeving onder druk staan.” De uitkomsten van Sensornet zijn duidelijk en zorgwekkend en onderstrepen het belang van het handhavingsverzoek dat de gemeente op dit moment voorbereidt. Het móet anders.

Beroep

Daarom gaat de gemeente ook in beroep tegen het versneld Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het LVB worden maatregelen opgenomen om de geluidsoverlast rond Schiphol in stappen te verminderen. Waaronder een aanpassing van het maximumaantal vluchten, onder andere in de nacht. Deze wijzigingen wil het kabinet versneld laten ingaan. Wethouder Hoekstra: “Dat klinkt veelbelovend, maar het nieuwe maximumaantal vliegbewegingen is meer dan het werkelijke aantal vliegbewegingen van vorig jaar. Dat is dus geen verbetering.”

Onduidelijk

Hoekstra vervolgt: “Voor ons is het dan ook nog helemaal niet duidelijk dat het versneld LVB voldoende verbetering op gaat leveren. De Aalsmeerbaan is veel te lang te vaak gebruikt, dat moet hersteld worden en dat zien we niet terug. Bovendien is het nu nog onduidelijk wat er met de vermindering van nachtvluchten gebeurt. Als deze vliegbewegingen simpelweg worden verschoven naar de avond of de randen van de nacht, neemt de overlast voor onze inwoners alleen maar toe. Dat is geen verbetering. Wij willen échte vermindering van hinder. Daarom heeft de gemeente officieel beroep ingediend.”

* dB(A) Lden is een maat voor het gemiddelde geluidsniveau over 24 uur, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van het menselijk oor én waarbij geluid in de avond en nacht zwaarder (respectievelijk 5 keer zoveel en 10 keer zoveel) meetelt omdat het dan als extra hinderlijk wordt beschouwd.

Op de foto: Inwoners in Uithoorn worden structureel blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus door vliegverkeer. Foto: aangeleverd.