Indrukwekkend ‘De Goede Mens’ in Uithoorn

Recensie door Adriaan Slurink

Uithoorn – Toneelgroep Maskerade bracht 24 en 24 oktober in het tot theater omgebouwde Alkwin Kollege een indrukwekkende en actuele uitvoering van ‘De Goede Mens’ van Sezuan, onder regie van Jules Noyons. Het beroemde stuk van Bertolt Brecht wist ruim 300 bezoekers te boeien met sterk spel, originele muziek en een thematiek die verrassend relevant bleek.

Centraal staat Shen Te, een goedhartige jonge vrouw die probeert te overleven in het arme Sezuan. Orfee Goedkoop vertolkte deze hoofdrol met overtuiging, vooral in haar transformaties naar het alter ego Shui Ta, een zakelijke neef die haar beschermt tegen uitbuiting. De spanning tussen idealisme en realiteit werd voelbaar in haar spel.

Bas van Dijk speelde de opportunistische piloot Yang Sun, die Shen Te’s liefde niet waard blijkt. De drie goden – luchtig en ironisch neergezet door Iris Slurink, Tonny Jansen en Michelle Vellinga – gaven het stuk een komische noot zonder de boodschap te verliezen. Ook de rest van de cast, waaronder debutanten Tess van Baarsen en Yfke Postma, leverde een solide bijdrage.

Dubbelrol

De muzikale begeleiding door Pearl Grey, met gastoptredens van saxofonist Renée Wagemaker en drummer Ingrid Houter, gaf de voorstelling extra diepgang. De speciaal geschreven liederen versterkten de emotionele en maatschappelijke lading. Rob Woerden viel op in zijn dubbelrol als souvenirverkoper én bandleider/arrangeur.

Het decor en lichtontwerp waren sober maar effectief. Suggestieve lichtwisselingen en een ingenieuze enscenering plaatsten de spelers centraal en benadrukten de thematische spanning.

In een tijd waarin solidariteit en bestaanszekerheid opnieuw ter discussie staan, wist Maskerade Brechts klassieker fris en relevant te brengen. Zonder belerend te worden hield de groep het publiek een spiegel voor: hoe goed kunnen we zijn in een wereld die dat niet altijd toelaat?

Met deze energieke en doordachte productie bewees Maskerade dat Uithoorn het dorp niet uit hoeft voor kwalitatief hoogstaand theater.

Zelf op de planken?

Op zondag 9 november organiseert Toneelgroep Maskerade een laagdrempelige workshop onder leiding van regisseur Veronieke Schrickx. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met toneel en napraten met leden van de vereniging. Meer informatie en aanmelden: http://www.toneelgroepmaskerade.nl.

Toneelgroep Maskerade. Foto: aangeleverd.