Hulpdiensten in actie voor reanimaties

Uithoorn – De afgelopen week zijn de hulpdiensten vier keer actief in actie gekomen voor onwel geworden personen. Op zondag 9 augustus werd om drie uur ’s middags gevraagd naar Aan de Kant te komen voor een reanimatie. De politie, ambulancedienst en de AED zijn ter plaatse gegaan. Het is helaas niet gelukt om de 93-jarige bewoner te reanimeren.

Op dinsdag 14 augustus om zeven uur ’s avonds werden de hulpdiensten naar de Brusselflat gestuurd voor een reanimatie. Direct is gestart met hulp aan de 60-jarige bewoonster, maar de vrouw is overleden. Op vrijdag 17 augustus om half drie in de middag werden de hulpdiensten opnieuw opgeroepen. Dit keer om naar een onwel geworden persoon te gaan in de Roland Holstlaan. De 45-jarige Uithoornaar is bijgebracht en snel vervoerd naar een ziekenhuis.

Op zaterdag 18 augustus werden de hulpdiensten om kwart over zes in de avond gevraagd te gaan naar een wooncomplex aan de Poelweg voor een reanimatie. Toen de politie, ambulancedienst en de AED arriveerden, troffen zij de buren aan die al eerste hulp aan het verlenen waren. De 37-jarige man, woonachtig in Nederland, is per ambulance met motorbegeleiding naar een ziekenhuis vervoerd.