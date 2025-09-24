Ik Sta Sterk: valpreventie en vitaliteit voor senioren

Uithoorn – Het was donderdag 18 september weer tijd voor ‘Ik Sta Sterk’. De bijeenkomst voor senioren, georganiseerd door Team Sport-service Uithoorn in opdracht van de gemeente, vond plaats in het clubgebouw van KDO in De Kwakel. Op 25 september is een tweede bijeenkomst, in de Amstelhof Sport & Health Club.

‘Ik Sta Sterk’ gaat over valpreventie en over vitaliteit”, legt Daphne Tervelde van Team Sportservice Uithoorn uit. “Ouderen hebben een grotere kans op vallen. Door een slechtere balans, minder zicht en een afnemende reactiesnelheid. Maar ook door bijkomende risicofactoren als losse voorwerpen op de vloer, trappen of kleine ruimten in huis, de invloed van medicijngebruik, verkeerde voeding en ongeschikt schoeisel. We willen deze doelgroep bewust maken van de risico’s. En hoe je ze te lijf kunt gaan met een vitale leefstijl, met veel beweging.”

Max Vitaal

En bewogen werd er bij de bijeenkomst, onder leiding van Duco Bauwens, bekend van Nederland in Beweging. Ook wethouder Jan Hazen (sport) en José de Robles (zorg) deden mee met Duco’s beweeg-oefeningen. Daarbij hadden zij een extra taak: de feestelijke overhandiging van het boekje ‘Max Vitaal’ aan een van de deelnemers.

De Robles: “Voor de gemeente Uithoorn is het belangrijk dat haar inwoners zo fit en gezond mogelijk ouder worden. Door in beweging te blijven én door sociaal contact te houden. Daarom hebben we de activiteiten voor 55-plussers verzameld in dit boekje: ‘Max Vitaal’. De meeste van u hebben het inmiddels per post thuisgekregen. Maar er is geen mooiere gelegenheid dan deze bijeenkomst om ‘Max Vitaal’ officieel te lanceren.”

Gratis balanstest

Daarna deden alle deelnemers een balanstest. Mensen met een verhoogd valrisico konden zich direct aanmelden voor de gratis cursus ‘In Balans’ van Team Sportservice Uithoorn. En tot slot kon iedereen op de informatiemarkt terecht voor tips en adviezen over gezond bewegen in de gemeente. Wie niet bij de bijeenkomsten aanwezig kon zijn, kan zich nog inschrijven voor de gratis cursus ‘In Balans’ op de locaties SV KDO De Kwakel en Amstelhof Sport & Health Club via https://t-s.nu/Ik-Sta-Sterk-Activiteitenoverzicht.

Op de foto: Wethouders Jan Hazen (links) en José de Robles (rechts) overhandigen het Max Vitaal-boekje aan een deelnemer van de “Ik Sta Sterk”-bijeenkomst. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.