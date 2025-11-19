‘Ik schilder mij een weg’ – na de dood van haar zoon

Uithoorn – Onder de titel ‘Ik schilder mij een weg’ stelt de Uithoornse Esther van der Klis de hele maand november haar werk ten toon in de publiekshal van het gemeentehuis van Uithoorn. Met de voor haar zo kenmerkende combinatie van woorden en beelden verhaalt Esther in deze tentoonstelling over onmetelijk verdriet, onvoorwaardelijke liefde en oneindig verlangen. En van veerkracht.

Zoon overleden

Op 5 augustus 2021 stortte de wereld van Esther in. Haar oudste zoon Niels (24) werd tijdens een fietstochtje in de Belgische Ardennen aangereden door een roekeloze automobilist en overleefde dat niet. Schrijven en schilderen zijn haar reddingsboei.

Esther heeft inmiddels drie gedichtenbundels uitgegeven: ‘Een fractie van een seconde’ (2022), ‘Levenslang’ (2023) en ‘Overleven’ (2024). In haar gedichten geeft Esther woorden aan haar verdriet. Haar impressionistische landschappen, zeezichten en natuurtaferelen zijn een vertaling van het verlangen naar haar zoon. Ze gaan over hoop en liefde, de eindigheid van het leven en de oneindigheid van het universum. Het werk van Esther geeft troost en is tegelijkertijd een uiting van ontroostbaar zijn.

Eerste solo-expositie

‘Ik schilder mij een weg’ is de eerste solo-expositie van Esther. “Het is ontzettend bijzonder om in mijn eigen woonplaats, de plaats ook waar Niels is opgegroeid, voor het eerst solo te mogen exposeren”, vertelt Esther. “Dat mijn schilderijen juist nu in november hier mogen hangen is extra bijzonder. November is namelijk de maand waarin wereldwijd op de derde zondag van de maand verkeersslachtoffers worden herdacht. Een prachtige bijkomstigheid die nog meer betekenis geeft aan de boodschap die ik met mijn schilderijen en gedichten wil overbrengen.”

Het werk van Esther is nog tot maandag 1 december te bewonderen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Op de foto: Schrijven en schilderen zijn haar reddingsboei na de dood van haar zon. Foto: aangeleverd.