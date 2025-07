Hospice ThamerThuis ontvangt royale donatie

Uithoorn – ThamerThuis is aangenaam verrast door een gulle donatie van 5.000 euro, geschonken namens de Gezondheidszorggroep Uithoorn. Met deze bijdrage benadrukken zij hun warme betrokkenheid bij het hospice. De gift wordt onder meer ingezet voor de scholing van vrijwilligers, die een onmisbare rol vervullen binnen het hospice én bij de thuisinzet. Dankzij hun inzet kunnen mensen in de laatste levensfase worden ondersteund op een manier die aansluit bij hun persoonlijke wensen en behoeften.

Opfrisbeurt

In het hospice is de afgelopen jaren gestart met een opfrisbeurt van het huis. Zo zijn er geluidswerende deuren geplaatst, een nieuwe vloer gelegd, gordijnen vervangen en sfeervolle foto’s opgehangen. Deze verbeteringen dragen bij aan een warme en huiselijke sfeer. Tegelijkertijd blijven er nieuwe wensen ontstaan, zoals de vervanging van bedden of een renovatie van de badkamer. Waar mogelijk werkt ThamerThuis samen met lokale ondernemers, om zo de verbondenheid met de gemeenschap te versterken.

Hoewel de locatie van het hospice vaak bekend is, is minder bekend dat ThamerThuis ook vrijwilligers inzet om mensen in de terminale fase thuis te ondersteunen. Hierdoor krijgen mantelzorgers de kans om even op adem te komen, terwijl de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een vrijwilliger.

Voor meer informatie over ThamerThuis of het vrijwilligerswerk is de coördinator bereikbaar via telefoonnummer 0297 – 540 536 of per e-mail via info@thamerthuis.nl.

Op de foto: 5.000 euro voor ThamerThuis. Foto: aangeleverd.