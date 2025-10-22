Herinrichting Koningin Máximalaan/Faunalaan: Een rotonde die ‘meebeweegt’ met Uithoorn

Uithoorn – De gemeente Uithoorn werkt aan een verkeersveiligere toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is de herinrichting van de rotonde op de kruising Koningin Máximalaan/Faunalaan. Het voorlopige ontwerp (VO) is inmiddels gepresenteerd en wordt verder uitgewerkt richting een definitief ontwerp (DO). Wethouder Jan Hazen licht de keuzes toe.

Ander tijdperk

De huidige rotonde werd aangelegd in 2005, toen de Koningin Máximalaan nog een provinciale weg was met een maximumsnelheid van 70 km/u. Inmiddels is de verkeerssituatie sterk veranderd. “De komst van de N201 en de aanleg van nieuwe fietspaden hebben de verkeersdynamiek flink veranderd”, zegt wethouder Jan Hazen. “Een recente verkeersveiligheidsaudit, uitgevoerd na een ernstig ongeval, laat zien dat de rotonde niet meer voldoet aan de huidige richtlijnen. Daarom is het tijd voor een aanpassing.”

Fietsers centraal

Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is de veiligheid van fietsers. Daarbij is bewust gekozen om géén éénrichtingsfietspad aan te leggen rond de rotonde. “Technisch is dat mogelijk”, legt Hazen uit, “maar uit onderzoek blijkt dat veel fietsers dan een omweg moeten maken. Ze kiezen liever de kortste route, ook als dat tegen de rijrichting in is. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom kiezen we voor een oplossing die beter aansluit bij het werkelijke fietsverkeer. ”

Ook een fietstunnel is overwogen, maar uiteindelijk niet verder uitgewerkt. “Een tunnel lijkt veiliger, maar de ruimte is beperkt en het is lastig om alle fietsroutes goed aan te sluiten”, aldus Hazen. “Daarnaast spelen sociale veiligheid en hoge kosten een rol. Alles afwegend is besloten deze optie niet verder te onderzoeken.”

Wat blijft, wat verandert?

De fietsroute over de rotonde blijft bestaan, maar wordt aangepast. “Volledig verwijderen zou betekenen dat fietsers flink moeten omrijden”, zegt Hazen. “Gezien het grote aantal fietsers dat dagelijks van deze route gebruikmaakt, vinden we dat geen wenselijke oplossing.” Ook een kruising met verkeerslichten is onderzocht, maar bleek minder geschikt. “Rotondes hebben minder conflictpunten, verlagen de snelheid en zorgen voor minder ernstige ongevallen”, legt Hazen uit. “Daarom voldoet de rotonde het beste aan onze veiligheidsdoelen.”

Daarnaast speelt de doorstroming op de Koningin Máximalaan een grote rol. Hazen licht toe: “Voor de ontsluiting van Thamerhof, Legmeer-West en de Faunalaan is een goede doorstroming cruciaal. Het is een drukke weg, met andere verkeerslichten vlakbij. Als we via de verkeerslichten dan de fietsers voorrang geven, betekent dat in de spits dat het licht voor auto’s bijna continu op rood staat. Dat leidt tot flinke opstoppingen en kan zelfs gevaarlijk gedrag uitlokken, zoals door rood rijden. Dat willen we voorkomen. We kiezen daarom voor een oplossing die beide belangen dient.”

Inspraak

Tijdens het inspraakmoment op de inloopavond van donderdag 25 september deelden bewoners waardevolle aandachtspunten. Die worden meegenomen in het definitieve ontwerp. “Er waren vragen over de inrichting van de middenstip, de plek van brommers en het maaien van bermen voor beter zicht” weet Hazen. “Daarnaast heeft de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken of fietsers op dit punt kunnen worden afgeremd. Dat kan bijdragen aan de verkeersveiligheid, vooral op drukke momenten. Al deze punten nemen we mee in de verdere uitwerking.”

Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. Uitgebreide informatie over het project en antwoorden op veel-gestelde vragen vindt u op www.uithoorndenktmee.nl/rotonde.

Op de foto: De veelbesproken rotonde Máximalaan/Faunalaan. Foto: gemeente Uithoorn.