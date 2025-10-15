Herfstklassieker bij KDO: Bokkentocht

De Kwakel – De herfst laat zich voelen en dat betekent bij KDO maar een ding: het is weer tijd voor de Bokkentocht. Zaterdag 18 oktober vanaf 14.00 uur opent de kantine aan de Vuurlijn 51 haar deuren voor een middag vol warme smaken, kameraadschap en traditie. Vriendengroepen uit De Kwakel en omstreken weten inmiddels de weg naar deze herfstklassieker, waar het eerste bockbier van het seizoen steevast met gejuich wordt ontvangen. De organisatie heeft ook dit jaar met zorg en liefde twee bijzondere bieren geselecteerd, elk met een eigen karakter en verhaal.

Van de tap: Donder van Chamaven

Een bockbier met de kracht van een krijger. Donkerharig, diep koperrood en vol van smaak. Dit bier is het eerste brouwsel van het nieuwe seizoen, gemaakt met verse hop en gerst. Het aroma is kruidig en moutachtig, met tonen van karamel en geroosterde mout. De afdronk is licht zoet, als een herfstzon die nog even nazindert.

Uit de fles: Texels Jutters Bock

Een klassieker onder de herfstbieren, meerdere malen bekroond als het beste bockbier van Nederland. Dit speciaalbier uit Texel biedt een moment van rust in het onstuimige seizoen. Dieprood van kleur, met een kenmerkende karamelsmaak dankzij het gebruik van geroosterd gerst mout. De speciale hopsoorten zorgen voor een aangename bitterheid die het geheel mooi afrondt.

Voor de liefhebber zijn er stempelkaarten verkrijgbaar aan de bar, voor slechts 2 euro per stuk. De kantine is geopend tot 19.00 uur en de sfeer belooft zoals altijd warm en gemoedelijk te zijn. Zorg na de Bokkentocht wel voor de BOB!

Op de foto: Twee bijzondere bieren, elk met een eigen karakter en verhaal. Foto: aangeleverd.