Handvol boten verwijderd uit Amstel: drie ‘waternomaden’ dakloos

Uithoorn – Langs de Amstel bij Uithoorn is verleden week woensdag onrustig geweest. De provincie Noord-Holland heeft een handvol boten verwijderd die al geruime tijd illegaal lagen aangemeerd.

Het ging niet om plezierjachten, maar om woonboten en kleine vaartuigen die door hun bewoners als permanente verblijfplaats werden gebruikt. Daarmee komt een einde aan een situatie die volgens de provincie niet langer houdbaar was: illegale bewoning op openbaar water, zonder vergunning en zonder aansluiting op basisvoorzieningen.

‘Waternomaden’

NH Nieuws was getuige van het wegslepen van de laatste boot. Aan boord woonden twee Oost-Europese arbeidsmigranten, die nu op straat staan. Zij maakten deel uit van een groep ‘waternomaden’ – mensen die kiezen of gedwongen worden om op het water te leven, vaak vanwege hoge woonlasten of gebrek aan alternatieven. Voor hen betekent deze ingreep niet alleen verlies van onderdak, maar ook verlies van een zekere mate van vrijheid.

Handhavingsoperatie

De provincie benadrukt dat er herhaaldelijk waarschuwingen zijn gegeven. “We hebben bewoners de kans geboden om te vertrekken, maar dat is niet gebeurd”, aldus een woordvoerder. De actie is onderdeel van een bredere handhavingsoperatie tegen illegale ligplaatsen in Noord-Holland. Volgens de regels mag een boot niet langer dan drie dagen op dezelfde plek liggen zonder vergunning.

Critici wijzen op het sociale aspect: waar moeten deze mensen nu heen? Gemeenten en hulporganisaties vrezen dat de dakloosheid onder arbeidsmigranten verder zal toenemen. Voorlopig lijkt er geen vangnet te zijn. De Amstel oogt weer ‘opgeruimd’, maar achter de schermen groeit de discussie over huisvesting, handhaving en menselijke maat.

De provincie Noord-Holland heeft een handvol boten verwijderd die al geruime tijd illegaal lagen aangemeerd. Foto: Jan Uithol.