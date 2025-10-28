Handjehelpen maakt verschil voor kinderen en jongeren

Uithoorn – Handjehelpen is inmiddels bijna een jaar actief in Uithoorn. De vrijwilligersorganisatie koppelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die hulp nodig hebben aan een vaste vrijwilliger uit de buurt of aan een stagiair. “Een maatje dat hen ondersteunt, aandacht geeft en samen activiteiten onderneemt”, legt regiocoördinator Jessy van Wijngaarden uit. “Onze projecten richten zich op jongeren die thuiszitten, psychisch kwetsbaar zijn of op formele hulp wachten.”

Gewoon ‘kind zijn’

Jessy vervolgt: “Veel kinderen missen thuis structuur en sociale contacten; ouders staan er vaak alleen voor. Dan maakt een maatje écht het verschil. Iemand die naast je staat, die elke week of om de week met je meedenkt en kijkt naar wat er mogelijk is. Die even langskomt, meegaat naar de speeltuin of die het kind leert zelfstandig met het OV te reizen. Het haalt bijvoorbeeld de scherpe randjes van de eenzaamheid weg en het geeft de ouders wat ademruimte. De kinderen ervaren hoe het is om weer gewoon kind te zijn.”

Opvoeden doe je niet alleen

De gemeente Uithoorn is blij met de komst van Handjehelpen. Wethouder Jose de Robles: “Opvoeden doe je niet alleen, maar soms sta je er wel alleen voor. Een maatje biedt een helpende hand. Handjehelpen is betrokken bij onze ontwikkelvisie om kinderen veilig, gezond en kansrijk te laten opgroeien. En ze werken bijvoorbeeld goed samen met het project Buurtgezinnen, die zorgen voor de opvang en Handjehelpen zorgt voor de activiteiten. Samen naar buiten gaan, een spelletje doen of even ontspannen. Dat maakt vaak een wereld van verschil. Een kleine inspanning helpt wat niet kan om te buigen naar wat wél kan.”

Stap voor stap

Jessy: “Handjehelpen heeft het afgelopen jaar al mooie matches kunnen maken. Zo zijn bij het project Eigenwijs op reis de eerste kinderen al samen met hun maatje aan het oefenen met zelfstandig reizen van en naar school. Stap voor stap ontdekken ze dit op hun eigen tempo, met aandacht en steun van hun maatje.” Een ander voorbeeld is het project ‘Als naar school gaan niet meer lukt’. Een meisje, psychisch kwetsbaar, gaat al lange tijd niet naar school gaat en zit het liefst thuis op haar slaapkamer. Dankzij haar maatje durft ze nu weer naar buiten om samen een rondje te wandelen. Spelenderwijs en zonder druk. Met kleine stapjes helpt een maatje haar zelfvertrouwen te versterken.

Meer maatjes gezocht

Om nog meer kinderen en gezinnen te ondersteunen, zoekt Handjehelpen betrokken buurtgenoten die een kind willen begeleiden. Jessy: “We vragen vrijwilligers om zich minimaal een half jaar in te zetten. Je kunt je eigen momenten kiezen. Vrijwilligers merken vaak dat het contact als maatje ook hun eigen leven verrijkt. En het belangrijkste is, dat je het met je hart doet. Wil je je aanmelden als maatje? Of kan jouw eigen kind of gezin ondersteuning gebruiken? Bij Handjehelpen kijken we samen wat mogelijk is en gaan we op zoek naar een passende match. Het begint bij een goede klik.” Kijk op www.handjehelpen.nl of neem contact op met regiocoördinator Jessy van Wijngaarden via jvanwijngaarden@handjehelpen.nl of 06–82094607.

Wethouder José de Robles van Jeugdzorg verwelkomt regiocoördinator Jessy van Wijngaarden van Handjehelpen in de gemeente Uithoorn. Foto: Gemeente Uithoorn.